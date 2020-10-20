В Петербурге полицейские спасли рыбака-любителя

В минувший понедельник около 5 часов утра к полицейским Колпинского района Петербурга поступило сообщение о том, что на набережной Комсомольского канала мужчина упал в воду. На место происшествия незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы в составе лейтенанта полиции Маняхина Максима и старшего лейтенанта полиции Кириллова Александра.

Сотрудники полиции пришли на помощь пострадавшему и вытащили его на берег из воды. Мужчина тут же был передан вызванным медикам. Спасенным оказался 58-летний местный житель: рыбача на берегу канала, он поскользнулся на листьях и упал в воду. Благодаря оперативным действиям полицейских сейчас его жизни ничего не угрожает.