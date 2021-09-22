Байден объявил, что США увеличат финансирование, чтобы помочь развивающимся странам противостоять климатическому кризису

Президент Джо Байден объявил во вторник, что он будет работать с Конгрессом, чтобы снова удвоить финансовые обязательства Соединенных Штатов, чтобы помочь развивающимся странам противостоять климатическому кризису.

В апреле Байден пообещал, что США увеличат свой вклад в глобальное климатическое финансирование до 5,7 миллиарда долларов в год, при этом его новое обязательство составит 11,4 миллиарда долларов в год, сообщил CNN высокопоставленный чиновник администрации Байдена.

«В апреле я объявил, что США удвоят наше государственное международное финансирование, чтобы помочь развивающимся странам справиться с климатическим кризисом, и сегодня я с гордостью объявляю, что мы будем работать с Конгрессом, чтобы снова удвоить это число, в том числе для усилий по адаптации, - заявил Байден Генеральной Ассамблее ООН.

В конечном итоге Конгресс будет нести ответственность за ассигнование климатических фондов, а это означает, что окончательное количество может измениться. Конгрессмен-демократы в настоящее время пишут бюджетный законопроект Байдена на сумму 3,5 триллиона долларов, в котором содержится огромная сумма расходов на программы Байдена по климату и чистой энергии.

Байден сказал, что его новое обещание «сделает Соединенные Штаты лидером в области государственного финансирования климата».

«Благодаря нашей дополнительной поддержке вместе с увеличением частного капитала и со стороны других доноров мы сможем достичь цели по мобилизации 100 миллиардов долларов для поддержки действий по борьбе с изменением климата в развивающихся странах», - сказал Байден.

Высокопоставленный чиновник администрации сказал CNN, что Байден «ясно дал понять, что Соединенные Штаты выполнят свои обязательства по климатическому финансированию, в том числе перед Зеленым климатическим фондом», который является основным механизмом климатического финансирования ООН.

Чиновник сказал, что бюджетный законопроект Байдена в размере 3,5 триллиона долларов «предусматривает новые значительные взносы в ЗКФ» и что Белый дом будет продолжать работать »с Казначейством, Конгрессом и другими странами над будущими взносами, в том числе в контексте второго пополнения фонда. . '

Более десяти лет назад мировые лидеры развитых стран согласились вносить 100 миллиардов долларов в год для поддержки стран Глобального Юга, которые сталкиваются с самыми прямыми воздействиями климата, но эта цель была упущена. Согласно недавнему отчету Организации экономического сотрудничества и развития, в 2019 году развитые страны предоставили развивающимся странам 79,6 млрд долларов, что примерно на 20 млрд долларов меньше годовой цели в 100 млрд долларов.

США также критиковали за то, что они не смогли перевести деньги при администрации Трампа; Трамп вывел США из своих обязательств по глобальному финансированию климата, когда он вышел из Парижского соглашения по климату. При администрации Обамы США выплатили 1 млрд долларов из 3 млрд долларов обязательства, которое они первоначально взяли на себя в 2014 году.

Даже с новым обязательством Байдена союзники США вносят больший вклад в эти усилия. Например, Европейский Союз переводит около 25 миллиардов евро в год (что эквивалентно 29,3 миллиардам долларов).

Более широкая климатическая программа Байдена, которая включает миллиарды долларов на развитие возобновляемых источников энергии и новую программу чистой электроэнергии для декарбонизации энергетического сектора США, в настоящее время проходит через Конгресс.

«Моя администрация тесно сотрудничает с нашим Конгрессом, чтобы сделать важные инвестиции в« зеленую »инфраструктуру и электромобили», - сказал Байден в своем выступлении во вторник. «Это поможет нам зафиксировать прогресс в достижении наших климатических целей дома».

Эксперты сообщили CNN, что США будет невероятно сложно достичь своей цели по сокращению выбросов парниковых газов на 50-52% ниже уровня 2005 года к 2030 году, если Байден и Конгресс не смогут работать вместе, чтобы принять законопроект о бюджете.

Прогрессивные и умеренные демократы зашли в тупик по поводу общего размера пакета, а консервативный сенатор-демократ Джо Манчин из Западной Вирджинии выразил озабоченность по поводу климатических положений законопроекта.

Внутренняя политика вокруг законопроекта о бюджете Байдена будет иметь огромные последствия для политики США в области климата за рубежом.

Специальный посланник США по климату Джон Керри заявил Sky News за день до выступления Байдена, что США выполнят свое обязательство по финансированию климата к решающему ноябрьскому международному саммиту по климату в Глазго, также известному как COP26.

«Я думаю, что мы сделаем это с помощью COP, и Соединенные Штаты внесут свой вклад», - сказал Керри. «Я не надеюсь, я говорю вам, следите за выступлением президента, и мы посмотрим, где мы находимся».