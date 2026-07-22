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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109»

В Ленобласти в ДТП погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ-2109»

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
️ Полицейские проводят проверку по факту ДТП с погибшим несовершеннолетним в Выборгском районе

По предварительной информации, 22 июля около 00:50 на 43-м километре трассы А-181 «Скандинавия», в Выборгском районе Ленинградской обалсти автомобиль«ВАЗ-2109» под управлением 17-летнего подростка выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Audi A4», за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате дорожного происшествия погиб 16-летний пассажир автомобиля «ВАЗ», находившийся на переднем пассажирском сиденье. Еще трое несовершеннолетних участников ДТП, в том числе водитель «ВАЗ», получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО, ДТП
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