ента новостей

20:07
На двух участках трассы «Сортавала» перекроют полосы движения
12:45
В Петербурге задержаны двое подозреваемых в грабеже на Северном проспекте
12:39
В Белоострове две девушки распылили перцовый баллончик в сторону женщины и ребенка
12:29
В Петербурге на улице Вавиловых напали на двух подростков
12:24
В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист
12:06
В Ленобласти полицейские проверили поселения кочевого народа
11:14
На КАД в районе развязки с Рябовским шоссе на месяц перекроют две полосы
11:12
«Динамо» играет вничью в Смоленске – 1:1
10:52
На Невском проспекте воссоздают исторический облик крупнейшего архитектурного ансамбля XVIII – XX веков
10:47
Ладожский мост в составе трассы «Кола» полностью закроют на два часа
21:37
В Санкт-Петербурге вручили Международную премию «Настоящий друг»
11:32
В поселке Рябово пьяный мужчина поджог автомобиль бывшей супруги
11:27
В Мурино мужчину задержали за поджог двери бывшей возлюбленной
11:23
В Петербурге поймали курьера мошенников, оставивших пенсионерку с проспекта Славы без накоплений
11:18
В Петербурге задержали дропа, обманувшего фитнес-тренера
11:03
В Петербурге задержали мужчину, избившего оппонента в ходе конфликта на детской площадке
10:53
В Петергофе бездомный пытался вырвать сумку у пенсионерки
10:39
Беглов поздравил Эдиту Пьеху с днём рождения
10:31
Петербург и Южная Осетия заключили Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-гуманитарной сферах
10:23
На КАД полностью перекроют съезд на Парашютную улицу
10:17
В Ленобласти иномарка влетела в стоящую спецтехнику. Погибла пассажирка легковушки
10:11
В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист
16:36
На Большом проспекте В.О. отреставрировали концертный зал Дома молодёжи
14:42
В Петербурге мужчина битой избил оппонента из-за парковочного места
12:29
В Петербурге задержали курьера, забравшего у пенсионерки 600 тысяч рублей
12:08
Петербургские спортсмены с инвалидностью впервые выступят на Чемпионате мира по вейкборду
12:05
Ладожский мост полностью закроют на два часа
10:37
В Петербурге треш-блогера, жестоко убившего голубя заключили под стражу
19:24
В Петербурге стартовал проект «Петербургский сувенир»
19:20
Беглов и Бельский приняли участие в богослужении, посвящённом памяти святого князя Владимира
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист

В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские возбудили уголовное дело после смертельного наезда на велосипедиста на Лиговском проспекте

По предварительной информации, накануне ночью, 2 августа около 02:10 возле дома 236 по Лиговскому проспекту, во Фрунзенском районе Петербурга 31-летний водитель электромобиля «Сяоми», двигавшийся от Витебского проспекта в сторону Расстанной улицы, совершил наезд на велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. В текущем году водитель 58 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителя поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Фрунзенский район, ДТП, велосипеды
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

4-09-2020, 11:26
В Купчино иномарка насмерть сбила подростка
6-11-2023, 14:57
На трассе «Сортавала» иномарка насмерть сбила 45-летнего пешехода
24-06-2024, 09:43
Водитель сбивший пенсионерку на Аннинском шоссе, стал фигурантом уголовного дела
5-03-2023, 13:05
В Московском районе иномарка насмерть сбила пешехода
28-10-2024, 13:06
Под Новой Ладогой «Дэу Матиз» насмерть сбил пешехода
16-05-2025, 12:10
На Лиговском проспекте ВАЗ ночью насмерть сбил пешехода

Происшествия на дорогах

Сегодня, 12:24
В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист
31-07-2026, 10:17
В Ленобласти иномарка влетела в стоящую спецтехнику. Погибла пассажирка легковушки
31-07-2026, 10:11
В Ленобласти в ДТП погиб 17-летний мотоциклист
28-07-2026, 14:08
В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова
Наверх