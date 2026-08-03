В Петербурге в ДТП на Лиговском проспекте погиб велосипедист

По предварительной информации, накануне ночью, 2 августа около 02:10 возле дома 236 по Лиговскому проспекту, во Фрунзенском районе Петербурга 31-летний водитель электромобиля «Сяоми», двигавшийся от Витебского проспекта в сторону Расстанной улицы, совершил наезд на велосипедиста. Мужчина пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля вне зоны пешеходного перехода. От полученных травм он скончался на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается. В текущем году водитель 58 раз привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

По факту ДТП следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителя поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.