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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова

В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП с байкером

Накануне вечером, 27 июля около 17:30 возле дома 46 по проспекту Маршала Жукова, в Кировском районе Петербурга 22-летний молодой человек, управляя каршеринговым автомобилем «Чанган» при выполнении поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. В результате столкновения мотоцикл совершил наезд на бордюр и опрокинулся.

В результате дорожного происшествия 24-летний байкер от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителя каршеринга поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.

Все по теме: Кировский район, ДТП, мотоциклы
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