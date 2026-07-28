В Петербурге задержан виновник смертельного ДТП с байкером на Маршала Жукова

Накануне вечером, 27 июля около 17:30 возле дома 46 по проспекту Маршала Жукова, в Кировском районе Петербурга 22-летний молодой человек, управляя каршеринговым автомобилем «Чанган» при выполнении поворота не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с мотоциклом, двигавшимся во встречном направлении. В результате столкновения мотоцикл совершил наезд на бордюр и опрокинулся.

В результате дорожного происшествия 24-летний байкер от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водителя каршеринга поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.