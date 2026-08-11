В Петербурге задержан пожилой мужчина, бросавший оружие в пруд Московского парка Победы

Вечером 9 августа, около 18:10 к полицейским Московского района Петербурга поступила информация о пожилом мужчине, который бросал в пруд Московского парка Победы предметы, похожие на оружие.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции возле дома 14, корпус 3, по проспекту Юрия Гагарина задержали 62-летнего пожилого мужчину.

По предварительной информации, мужчина пытался избавиться от оставшихся после отца оружия и боеприпасов. В ходе осмотра его квартиры правоохранители обнаружили два пистолета, 75 патронов, комплектующие к оружию и две банки с порохом.

Согласно проведённому исследованию, изъятое вещество общей массой более 300 граммов является бездымным порохом и относится к категории метательных взрывчатых веществ. Оружие и боеприпасы направлены на экспертизу.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Задержанного пенсионера поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.