В Старой Ладоге нашли схрон незарегистрированного оружия, пороха и боеприпасов

15 июня этого года в городе Старая Ладога Волховского района Ленинградской области, по адресу Морозовская улица, сотрудники правоохранительных органов в ходе проведения оперативных мероприятий по месту проживания 33-летнего мужчины были обнаружены и изъяты: пистолет Тульский Токарев 1940 года выпуска, 138 боеприпасов, 3 пули разных калибров, а также обрез охотничьего ружья. Кроме того, были найдены три емкости, предположительно содержащие порох.

Экспертиза изъятых предметов показала, что в упомянутых трех банках находится более 500 граммов бездымного пороха. Исследование других обнаруженных предметов продолжается.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 222.1, часть 1 Уголовного кодекса Российской Федерации, регулирующей ответственность за незаконное обращение со взрывчатыми веществами.

Оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.