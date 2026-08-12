ента новостей

14:39
Южное полукольцо станет вдвое шире
10:32
В Петербурге задержан наркодилер с крупной партией синтетики
10:28
В Мурино мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки
10:24
В Волосово поймали курьера мошенников, оставившего пенсионерку без накоплений
10:19
В Петербурге молодой человек хранил у себя дома оружейный арсенал и пытался похитить валюту у пенсионера
09:54
На Вантовом мосту в середине августа ограничат движение транспорта
09:46
В Петербурге полицейские задержали группу «лжесиловиков»
13:02
В Невском районе завершился ремонт двух улиц
11:30
В Петербурге задержан пожилой мужчина, бросавший оружие в пруд Московского парка Победы
11:22
В Ленобласти задержали подозреваемого в квартирной краже
11:09
В Петербурге задержали троих молодых людей ограбивших мужчину на проспекте Славы
10:57
На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»
09:55
Выставка «Все просто, если не смотреть на холст»
09:53
Выставка персонажей мастера-кукольника Dima ПЖ
09:49
В Петербурге задержан 21-летний администратор колл-центра мошенников
13:47
«Динамо-СПб» одержало победу на командой «Тверь» со счетом 3:2
13:43
На Университетской набережной автомобиль упал в Неву
11:39
В Ленобласти мужчина выстрелил из травмата в подростков
11:31
В Петербурге задержаны двое молодых людей за вандализм в метро
11:26
В Ленобласти задержали подозреваемого в убийстве жителя Никольского
11:19
В Ленобласти полицейские продолжают проверки строительных объектов
10:20
В БКЗ «Октябрьский» состоялся концерт «Говорит Ленинградское радио» – дань памяти героям Ленинградской битвы
09:38
В Ленобласти установят мемориал «Гвоздика»
22:14
«Зенит» проиграл «Родине» со счетом 1:2
13:22
На период проведения полумарафона «Северная столица» вводятся ограничения в движение транспорта
13:15
В Бокситогорске задержали подозреваемого в грабеже
13:10
В массовом ДТП на КАД погиб водитель «Газели Некст»
13:01
В Тосно задержали рецидивиста, ограбившего дачный дом
12:45
В Колпино иномарка сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
12:42
В Петербурге задержали юного пособника телефонных мошенников
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге молодой человек хранил у себя дома оружейный арсенал и пытался похитить валюту у пенсионера

В Петербурге молодой человек хранил у себя дома оружейный арсенал и пытался похитить валюту у пенсионера

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские задержали мужчину, покушавшегося на хищение валюты у пенсионера и хранившего у себя дома арсенал оружия и боеприпасов

К полицейским поступило сообщение от 71-летнего петербуржца о том, что незнакомец позвонил его внучке и убедил «задекларировать» сбережения. После звонка в квартиру приехал молодой человек, которому девушка показала сейф, где хранились 10 тыс. евро. Однако похитить деньги курьер не смог и ушел ни с чем.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Республики Башкортостан в хостеле на улице Блохина. В комнате у него также нашли оружие и боеприпасы: два травматических пистолета, охотничий карабин, четыре магазина к пистолетам и два к карабину, а также 90 патронов. При этом один пистолет оказался похищенным.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"
Яндек.Дзен

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

22-10-2024, 12:15
Полицейские поймали жителя Ленобласти, работавшего курьером мошенников в Петербурге
27-12-2024, 12:43
На Будапештской улице у петербуржца в квартире изъяли арсенал, боеприпасы и взрывчатые вещества
27-07-2026, 11:19
В Петербурге задержали 18-летнего студента, причастного к многомилионному мошенничеству в отношении пенсионера
27-10-2022, 13:05
В Московском районе задержан мужчина, пытавшийся ограбить девушку
22-01-2025, 10:25
В Петербурге задержали стрелка из аэрозольного пистолета возле алкомаркета
28-02-2022, 12:53
В Петербурге задержали мужчину по подозрению в незаконном хранении оружия

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:28
В Мурино мужчина на электросамокате погиб под колесами иномарки
Вчера, 10:57
На Комендантском проспекте в лобовом ДТП погиб водитель «Рено Логан»
10-08-2026, 13:43
На Университетской набережной автомобиль упал в Неву
7-08-2026, 13:10
В массовом ДТП на КАД погиб водитель «Газели Некст»
Наверх