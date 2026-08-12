В Петербурге молодой человек хранил у себя дома оружейный арсенал и пытался похитить валюту у пенсионера

К полицейским поступило сообщение от 71-летнего петербуржца о том, что незнакомец позвонил его внучке и убедил «задекларировать» сбережения. После звонка в квартиру приехал молодой человек, которому девушка показала сейф, где хранились 10 тыс. евро. Однако похитить деньги курьер не смог и ушел ни с чем.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 21-летнего жителя Республики Башкортостан в хостеле на улице Блохина. В комнате у него также нашли оружие и боеприпасы: два травматических пистолета, охотничий карабин, четыре магазина к пистолетам и два к карабину, а также 90 патронов. При этом один пистолет оказался похищенным.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении оружия.