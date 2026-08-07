В Колпино иномарка сбила 17-летнюю девушку на электросамокате

По предварительной информации, 6 августа около 16:10 на пересечении улиц Ремизова и Красной в городе Колпино 56-летний мужчина, управляя автомобилем «Мицубиси Паджеро», двигаясь по Красной улице в сторону улицы Анисимова, совершил наезд на 17-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате дорожного происшествия пострадавшую в тяжёлом состоянии госпитализировали.

Полицейские по факту ДТП проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.