На проспекте Косыгина в ДТП пострадали двое детей

Накануне вечером, 3 августа около 19:55 около дома 30 по проспекту Косыгина 49-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух мальчиков, 2015 и 2016 годов рождения, которые переезжали проезжую часть на велосипеде и электросамокате, не спешившись, без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия дети с различными травмами были госпитализированы.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.



