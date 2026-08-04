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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Косыгина в ДТП пострадали двое детей

На проспекте Косыгина в ДТП пострадали двое детей

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ВКонтакте
Полицейские проводят проверку по факту ДТП, где пострадали дети

Накануне вечером, 3 августа около 19:55 около дома 30 по проспекту Косыгина 49-летний мужчина, управляя автомобилем «Ниссан», при проезде регулируемого пешеходного перехода на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на двух мальчиков, 2015 и 2016 годов рождения, которые переезжали проезжую часть на велосипеде и электросамокате, не спешившись, без сопровождения родителей.

В результате дорожного происшествия дети с различными травмами были госпитализированы. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.


Все по теме: Красногвардейский район, ДТП, дети, видео
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