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Питерец.ру » Происшествия » В Невском райроне в ДТП погиб мотоциклист

В Невском райроне в ДТП погиб мотоциклист

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МВД
Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в Невском районе Петербурга

Сегодня ночью, 25 июня около 00:35, на проспекте Обуховской Обороны, напротив дома № 107, произошло дорожно-транспортное происшествие. 26-летняя женщина-водитель автомобиля Kia Soul, выполняя левый поворот на улицу Ткачей, не предоставила преимущество в движении мотоциклу Suzuki GSX-1440, которым управлял 27-летний мужчина. 

Вследствие столкновения водитель мотоцикла получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия.

Водитель легкового автомобиля была доставлена в медицинское учреждение. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

В настоящее время полицейские проводят проверку обстоятельств случившегося ДТП.

Все по теме: Невский район, ДТП, мотоциклы, видео
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