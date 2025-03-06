В Сосново задержали наркоплантатора

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 40-летний наркоаграрий, который организовал культивирование конопли на дачном участке в ДПК Борки массива Орехово-Северное поселка Сосново, в Приозерском районе Ленинградской области.

В результате проведения обыска оперативниками были изъяты 18 кустов наркосодержащего растения, около 80 граммов наркотического средства «каннабис», 5 оранжевых таблеток, которые будут исследованы в рамках последующей экспертизы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ.