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Питерец.ру » Происшествия » В Сосново задержали наркоплантатора

В Сосново задержали наркоплантатора

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Опубликовал: Антон78
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Полиция задержала наркоплантатора из поселка Сосново

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков Главка в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен и задержан 40-летний наркоаграрий, который организовал культивирование конопли на дачном участке в ДПК Борки массива Орехово-Северное поселка Сосново, в Приозерском районе Ленинградской области.

В результате проведения обыска оперативниками были изъяты 18 кустов наркосодержащего растения, около 80 граммов наркотического средства «каннабис», 5 оранжевых таблеток, которые будут исследованы в рамках последующей экспертизы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 228 УК РФ.

Подозреваемого поместили в камеру на основании статьи 91 УПК РФ. 

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Приозерский район, наркотики
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