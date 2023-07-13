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Питерец.ру » Происшествия » В поселке Лесное задержали огородника, культивировавшего наркосодержащие растения

В поселке Лесное задержали огородника, культивировавшего наркосодержащие растения

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Опубликовал: Anton78
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Фото:
ГУ МВД
В Пушкинском районе полицейские задержали криминального огородника, культивировавшего наркосодержащие растения

В минувший вторник в ходе проведения межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «МАК» сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков ОМВД России по Пушкинскому району по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 228 УК РФ, задержали 34-летнего местного жителя, у которого в арендованном ангаре в поселке Лесное Пушкинского района Петербурга при проведении обыска были обнаружены и изъяты части растения марихуаны, массой свыше 315 грамм, 43 куста наркосодержащего растения конопли, оборудование для культивации.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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