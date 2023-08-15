В ДТП на КАД пострадал 9-летний ребенок

Вчера около 11 часов 55 минут 43-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Х-TRАIL» и двигаясь по внутреннему кольцу КАД «А-118» от города Ломоносов в сторону Кронштадта, совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе заглохший на трассе автомобиль «ЗАЗ Шанс» под управлением 43-летней жительницы Псковской области.

В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Водитель «Ниссана» 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.

Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.