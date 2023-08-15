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Питерец.ру » Происшествия » В ДТП на КАД пострадал 9-летний ребенок

В ДТП на КАД пострадал 9-летний ребенок

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Опубликовал: Anton78
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Полиция устанавливает детали ДТП на КАД, в котором пострадал ребенок

Вчера около 11 часов 55 минут 43-летний водитель, управляя автомобилем «Ниссан Х-TRАIL» и двигаясь по внутреннему кольцу КАД «А-118» от города Ломоносов в сторону Кронштадта, совершил наезд на стоящий в крайней правой полосе заглохший на трассе автомобиль «ЗАЗ Шанс» под управлением 43-летней жительницы Псковской области.
В результате ДТП 9-летний пассажир автомобиля «ЗАЗ» госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.
Водитель «Ниссана» 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД.
Полиция проводит проверку, устанавливаются детали происшествия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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