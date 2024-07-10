В массовом ДТП на КАД пострадал пассажир «Лады»

Сегодня днем, 10 июня 2024 года около 15 часов 20 минут на 60 км КАД 43-летний водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на стоящий после ДТП автомобиль "Lada" под управлением 41-летнего мужчины - водителя, с последующим столкновением с автомобилем "Lada" под управлением 63-летнего водителя.

Во время столкновения автомобиль "Lada", в котором находился 63-летний водитель, перевернулся, а автомобиль "Lada", с 41-летним водителем за рулем, отбросило на автомобиль "Рено" с 56-летним водителем, также остановившийся в результате ДТП.

В столкновении пострадал 38 - летний пассажир автомобиля "Lada" под управлением 41-летнего водителя, первым попавшего под "Мерседес".

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.