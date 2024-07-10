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Питерец.ру » Происшествия » В массовом ДТП на КАД пострадал пассажир «Лады»

В массовом ДТП на КАД пострадал пассажир «Лады»

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Опубликовал: Anton78
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Полиция Фрунзенского района проводит проверку по факту ДТП на 60 км КАД

Сегодня днем, 10 июня 2024 года около 15 часов 20 минут на 60 км КАД  43-летний водитель автомобиля "Мерседес" совершил наезд на стоящий после ДТП  автомобиль "Lada" под управлением 41-летнего  мужчины - водителя,  с последующим столкновением  с  автомобилем "Lada" под управлением 63-летнего водителя. 

Во время столкновения автомобиль "Lada", в котором находился 63-летний водитель, перевернулся, а автомобиль "Lada", с 41-летним водителем за рулем, отбросило на автомобиль "Рено" с 56-летним водителем, также остановившийся в результате ДТП.

В столкновении пострадал 38 - летний  пассажир автомобиля "Lada" под управлением 41-летнего водителя, первым попавшего под "Мерседес". 

Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Полицейские проводят проверку обстоятельств ДТП.

Источник: ГУ МВД
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