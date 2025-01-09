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Питерец.ру » Происшествия » В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки

В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту ДТП с несовершеннолетним во Всеволожском районе Ленобласти 

Накануне вечером, 8 января 2025 года около 17 часов 20 минут на 2-ом километре трассы «Санкт-Петербург – поселок  им. Свердлова – Всеволожск» в деревне Новосаратовка, Всеволожского района Ленинградской области 29-летний мужчина, управляя автомашиной «Mitsubishi Lancer» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Ravon R2» под управлением 36-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия 12-летнего пассажира «Ravon R2» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

По факту ДТП полицейские проводят проверку.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, ДТП
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