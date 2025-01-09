В деревне Новосаратовка в ДТП пострадал 12-летний пассажир иномарки

Накануне вечером, 8 января 2025 года около 17 часов 20 минут на 2-ом километре трассы «Санкт-Петербург – поселок им. Свердлова – Всеволожск» в деревне Новосаратовка, Всеволожского района Ленинградской области 29-летний мужчина, управляя автомашиной «Mitsubishi Lancer» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с двигавшимся по главной дороге автомобилем «Ravon R2» под управлением 36-летнего водителя.

В результате дорожного происшествия 12-летнего пассажира «Ravon R2» госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.