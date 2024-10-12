В Красном селе большегруз насмерть сбил пешехода

Сегодня вечером, 12 октября 2024 года около 19 часов 30 минут на 2-ом километре Гатчинского шоссе в городе Красное село 42-летний водитель, управляя большегрузом "Мерседес", совершил наезд на неустановленного пешехода, который шел по проезжей части.

В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.

По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливается личность погибшего.