Сегодня вечером, 12 октября 2024 года около 19 часов 30 минут на 2-ом километре Гатчинского шоссе в городе Красное село 42-летний водитель, управляя большегрузом "Мерседес", совершил наезд на неустановленного пешехода, который шел по проезжей части.
В результате дорожного происшествия пешеход скончался на месте происшествия.
По факту ДТП полицейские проводят проверку, устанавливается личность погибшего.
В Красном селе большегруз насмерть сбил пешехода
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту смертельного ДТП в городе Красное село
Сегодня вечером, 12 октября 2024 года около 19 часов 30 минут на 2-ом километре Гатчинского шоссе в городе Красное село 42-летний водитель, управляя большегрузом "Мерседес", совершил наезд на неустановленного пешехода, который шел по проезжей части.
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