В Петербурге поймали распространителя «синтетики»

Ранним утром 21 апреля, около 04:20, сотрудники дорожной полиции УМВД России по Московскому району Петербурга остановили у дома №13 по улице Пилотов 27-летнего иностранного гражданина. Его подозревают в причастности к незаконному обороту наркотических веществ.

При личном досмотре у задержанного обнаружили два свертка, которые впоследствии были изъяты. Экспертиза установила, что в одном свертке находилось 101,2 грамма метадона, а во втором – 80 граммов мефедрона.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 228.1, части 5 Уголовного кодекса Российской Федерации. Подозреваемый заключен под стражу в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.