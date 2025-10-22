В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских

Поздним вечером 20 октября в Центральном районе Петербурга экипаж дорожно-патрульной службы в ходе патрулирования предпринял попытку остановить для инспекции питбайк, которым управлял юноша.

Вместо выполнения законных требований сотрудников полиции, водитель питбайка проигнорировал их, ускорился и попытался уйти от преследования. В процессе маневра уклонения от преследования, несовершеннолетний водитель возле дома номер 31 по улице Садовой совершил касание зеркала автомобиля марки «БМВ», двигавшегося в том же направлении. В результате столкновения водитель питбайка потерял контроль над управлением и совершил столкновение со вторым транспортным средством.

В результате проведенной проверки было установлено, что возраст нарушителя составляет 17 лет, и он не имеет водительского удостоверения, дающего право на управление двухколесным транспортом.

В отношении задержанного лица инициировано административное делопроизводство по фактам управления транспортным средством без соответствующего права и отказа от остановки по требованию сотрудника полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний правонарушитель получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, в связи с чем был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.