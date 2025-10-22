ента новостей

В Петербурге стартовал чемпионат России по велосипедному спорту
В Невском районе введут ограничения движения транспорта
Жителя Ленобласти задержали за изнасилование племянниц своей сожительницы
Во Всеволожске ищут налетчика на почтовое отделение
В Петербурге поймали домушника, обокравшего квартиру в Сосновом Бору
ABBA-The Beatles в исполнении симфонического оркестра "Impulse orchestra"
День героической обороны острова Сухо
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских
В Петербурге поймали подозреваемого в обмане пенсионерки с Пулковского шоссе
На улице Шелгунова ограбили пенсионерку
В Петербурге задержали налетчика на пекарню на улице Комсомола
В Пикалево задержали убийцу повара кафе
На ЗСД при столкновении грузовиков пострадали трое дорожных рабочих
Бескомпромиссная консерваторша Санаэ Такаичи избрана первой женщиной-лидером Японии
Гандбольный клуб «Зенит» наградили за возвращение Петербургу чемпионства через 32 года
В Мариинском дворце открылась выставка «Вместе с молодёжью России»
Архитекторы из Ленобласти стали финалистами архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини»
Петербург предоставляет все больше возможностей для успешного трудоустройства людей с инвалидностью
Беглов принял участие в открытии учебно-лабораторно-производственного центра «ПРОМТЕХ»
Беглов возглавил оперативный штаб по ликвидации провала асфальта в Выборгском районе
В Альпийском переулке двое жителей Ленобалсти ограбили петербуржца
На проспекте Культуры мужчина выстрелил в дверь соседа из газового пистолета
На севере Петербурга внук зарезал свою бабушку
На особняк Александра Пеля установят современную систему художественной подсветки
В Петербурге дорожные службы возобновили противогололедную обработку улиц
Беглов провел рабочую встречу с губернатором Приморья Олегом Кожемяко
Концерт гитариста Романа Зорькина "Семь цветов"
На Приморском шоссе иномарка сбила 14-летнего подростка
В Петербурге задержали "дропа", за обман женщины с улицы Кораблестроителей
В Петербурге ищут поджигателя мусора в парадной дома на улице Коллонтай
В центре Петербурга подросток на питбайке совершил ДТП, уходя от полицейских

Водителя питбайка, пытавшегося скрыться от полиции на Садовой, привлекли к административной ответственности

Поздним вечером 20 октября в Центральном районе Петербурга экипаж дорожно-патрульной службы в ходе  патрулирования предпринял попытку остановить для инспекции питбайк, которым управлял юноша.

Вместо выполнения законных требований сотрудников полиции, водитель питбайка проигнорировал их, ускорился и попытался уйти от преследования. В процессе маневра уклонения от преследования, несовершеннолетний водитель возле дома номер 31 по улице Садовой совершил касание зеркала автомобиля марки «БМВ», двигавшегося в том же направлении. В результате столкновения водитель питбайка потерял контроль над управлением и совершил столкновение со вторым транспортным средством.

В результате проведенной проверки было установлено, что возраст нарушителя составляет 17 лет, и он не имеет водительского удостоверения, дающего право на управление двухколесным транспортом.

В отношении задержанного лица инициировано административное делопроизводство по фактам управления транспортным средством без соответствующего права и отказа от остановки по требованию сотрудника полиции.

В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний правонарушитель получил телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, в связи с чем был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

