В Стрельне полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого водителя - иностранца

Ночью, осуществляя патрулирование на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга, сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль марки "Рено" возле одного из домов, расположенных на Красносельском шоссе в посёлке Стрельна. Водитель транспортного средства, заметив приближение служебного автомобиля, резко увеличил скорость, предприняв попытку скрыться с места происшествия.

Незамедлительно включив проблесковые маячки и сирену, полицейские начали преследование нарушителя, двигавшегося на большой скорости. В ходе погони водитель игнорировал сигналы светофоров, создавая опасность для жизни и здоровья других участников дорожного движения.

В целях принудительной остановки транспортного средства сотрудники полиции использовали табельное оружие. Сначала был произведён предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько прицельных выстрелов по колёсам автомобиля, что привело к его остановке.

Установлено, что за рулём автомобиля находился 25-летний гражданин одной из стран Центральной Азии. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

В отношении задержанного были составлены административные протоколы за отсутствие действующего полиса ОСАГО, отсутствие необходимых документов на право управления транспортным средством, проезд на запрещающий сигнал светофора, игнорирование законных требований об остановке, неповиновение сотрудникам полиции и отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Автомобиль нарушителя эвакуирован на специализированную стоянку. В результате применения табельного оружия пострадавших нет.