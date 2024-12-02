ента новостей

19:52
Выставка Кравцова Игоря Михайловича «РАЗГОВОР»
17:14
В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой
17:01
Марат Хайруллин из СКА стал лучшим нападающим 13-й игровой недели чемпионата КХЛ, другие лауреаты – Александр Самонов, Илья Николаев и Максим Арефьев
15:40
Путин подписал закон об оборотных штрафах за утечки данных
13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
13:17
Команда ЗакС Петербурга приняла участие в турнире по фиджитал-спорту
12:59
В Выборге на мосту Дружбы введут реверсивное движение
12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
12:44
В Ленобласти задержали подозреваемого в ножевом ранении гостя
12:26
В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика
12:20
В Приморском районе пьяный мужчина избил фельдшера скорой помощи
10:15
Петербургские школьники добились успеха
09:42
В Приморском районе «домушник» вынес из квартиры бизнесвумен деньги и украшения на 11 млн рублей
09:40
В СПб подорожает одежда
20:53
Иван Сергеев сделал дубль и помог «Крыльям Советов» сенсационно победить «Зенит» в 17-м туре на «Газпром Арене» со счётом 3:2
17:02
Индийский шахматист Нихал Сарин стал победителем ташкентского турнира «Кубок Президента» и получит 25 тысяч долларов США, а петербуржец Алексей Гоганов занял 32-е место – 5,5 очков из 9
01:37
«Динамо-ЛО» в мужской волейбольной Суперлиге победило новокуйбышевский клуб «Нова» в трёх партиях, Мергарехо и Авдоченко набрали по 15 очков
00:00
Петербургский гроссмейстер Матлаков и шахматная команда «КПРФ» уверенно лидируют на командном Кубке России в Сочи после победы со счётом 3:1 над краснодарским квартетом, женская «СШ ШШ» в 4-м туре проиграла
20:36
12 шайб заброшено в матче «Амура» и СКА, завершившегося победой петербургского клуба со счётом 7:5, у Хайруллина и Гальченюка – хет-трики
12:57
Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП
11:53
Полицейские поймали курьера мошенников, обманувших пенсионерку из Петергофа
11:46
В Невском районе на территории Яблоневого сада ограбили подростка
09:29
С доставкой еды возникли проблемы
09:00
Антидепрессанты стали продавать активнее
22:25
Баскетбольный «Зенит» в Нижнем Новгороде победил «Пари НН» с разницей в 17 очков: Мун набрал 20 очков, Фрейзер – 18, Жбанов – 12
17:03
Петербургский шахматист Максим Матлаков в составе команды «КПРФ» принимает участие в командном Кубке России, среди женских команд лидирует «СШ по шахматам и шахматам» с Боднарук и Овод
16:49
На госпаблики подписаны почти 3 миллиона
16:33
Бельский получил новую должность
15:40
В Приморском районе нетрезвая автоледи на «Мерседесе» въехала в автобусную остановку
13:55
Александра Бельского избрали секретарем регионального отделения «Единой России»
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой

В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой

0
Опубликовал: Anton78
Фото:
Telegram
Полицейские Петербурга в ходе погони со стрельбой остановили иномарку с двумя школьниками

Ночью 1 декабря в Кировском районе Петербурга около дома 40 по улице Солдата Корзуна сотрудники ГАИ с целью проверки документов предприняли попытку остановить автомобиль "Kia Ceed", подав его водителю соответствующий сигнал. Однако находившийся за рулём молодой человек не выполнил законные требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники полиции организовали преследование нарушителя. 

Тот, стараясь оторваться от стражей правопорядка во время завязавшейся погони, проехал на запрещающий сигнал светофора и в нарушение ПДД совершил выезд на встречную полосу движения.

Поскольку своими манёврами нарушитель создавал угрозу для других участников дорожного движения,  и не реагировал на неоднократные требования об остановке, автоинспекторы после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь из табельного оружия по колёсам автомашины.

В результате погони полицейские блокировали преследуемую иномарку возле дома 143 по проспекту Народного Ополчения. 

Водитель и пассажир попытались убежать, однако их задержали инспекторы ДПС.

Установлено, что  автомобилем управлял 17-летний ученик одной из спецшкол Приморского района, а его спутником был 16-летний ученик 7 класса средней школы Кировского района Петербурга.

По внешним признакам несовершеннолетний водитель находился в состоянии опьянения. Его направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решении в соответствии с законодательством.

В  ходе разбирательства было установлено, что не имеющий права управления транспортными средствами молодой человек  катался на автомобиле родственника.

Ключи от иномарки он взял без спроса, втайне от её владельца.
Сотрудники ГАИ составили в отношении находившегося за рулем подростка административные протоколы по статьям 12.7, 12.12, 12.15 и 12.25 КоАП РФ, после чего передали обоих подростков законным представителям.

Кроме того, собранные полицейскими материалы по факту неправомерного завладения автомобилем переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, погоня, стрельба, табельное оружие, подростки
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

15-10-2024, 11:12
В Пушкине со стрельбой задерживали пьяного водителя
1-07-2023, 11:17
В Петербурге полицейские со стрельбой задерживали нетрезвого лихача
18-03-2024, 13:43
В Ленобласти с погоней и стрельбой задерживали пьяного юношу на «Жигулях»
26-10-2018, 11:51
В Ленобласти нарушителя ПДД задерживали со стрельбой
11-06-2024, 13:19
В Ленобласти со стрельбой останавливали пьяного водителя
8-02-2021, 19:21
В Петербурге сотрудники ДПС со стрельбой задержали двоих водителей-нарушителей

Происшествия на дорогах

Сегодня, 13:59
В Кудрово полицейские проводят проверку по столкновению несовершеннолетних самокатчиков
Сегодня, 12:50
В Стрельне в ДТП погиб пассажир мотоцикла
Сегодня, 12:26
В Шушарах «Лада Ларгус» сбила 8–летнего мальчика
30-11-2024, 12:57
Под Приозерском водитель «Шкоды» погиб в лобовом ДТП
Наверх