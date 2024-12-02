В Петербурге иномарку с двумя школьниками остановили после погони со стрельбой

Ночью 1 декабря в Кировском районе Петербурга около дома 40 по улице Солдата Корзуна сотрудники ГАИ с целью проверки документов предприняли попытку остановить автомобиль "Kia Ceed", подав его водителю соответствующий сигнал. Однако находившийся за рулём молодой человек не выполнил законные требования полицейских и, увеличив скорость, попытался скрыться.

Включив проблесковые маячки и спецсигналы, сотрудники полиции организовали преследование нарушителя.

Тот, стараясь оторваться от стражей правопорядка во время завязавшейся погони, проехал на запрещающий сигнал светофора и в нарушение ПДД совершил выезд на встречную полосу движения.

Поскольку своими манёврами нарушитель создавал угрозу для других участников дорожного движения, и не реагировал на неоднократные требования об остановке, автоинспекторы после предупредительного выстрела в воздух открыли огонь из табельного оружия по колёсам автомашины.

В результате погони полицейские блокировали преследуемую иномарку возле дома 143 по проспекту Народного Ополчения.

Водитель и пассажир попытались убежать, однако их задержали инспекторы ДПС.

Установлено, что автомобилем управлял 17-летний ученик одной из спецшкол Приморского района, а его спутником был 16-летний ученик 7 класса средней школы Кировского района Петербурга.

По внешним признакам несовершеннолетний водитель находился в состоянии опьянения. Его направлен на медицинское освидетельствование, по результатам которого будет принято решении в соответствии с законодательством.

В ходе разбирательства было установлено, что не имеющий права управления транспортными средствами молодой человек катался на автомобиле родственника.

Ключи от иномарки он взял без спроса, втайне от её владельца.

Сотрудники ГАИ составили в отношении находившегося за рулем подростка административные протоколы по статьям 12.7, 12.12, 12.15 и 12.25 КоАП РФ, после чего передали обоих подростков законным представителям.

Кроме того, собранные полицейскими материалы по факту неправомерного завладения автомобилем переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.