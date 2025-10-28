В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле

В ходе проведения операции «Нетрезвый водитель» в Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники ГАИ попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2106.

Однако водитель указанного транспортного средства проигнорировал законные требования сотрудников полиции и, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться.

В процессе преследования водитель пренебрегал световыми и звуковыми сигналами, подаваемыми сотрудниками правоохранительных органов, создавая опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

На 89-м километре автодороги Паша – Часовенское – Кайвакса инспекторы ДПС, руководствуясь положениями федерального закона «О полиции», произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колёсам автомобиля.

В результате предпринятых действий транспортное средство нарушителя было остановлено.

За рулём автомобиля находился 16-летний студент первого курса техникума, у которого отсутствовало водительское удостоверение.

Подросток признался, что взял ключи от автомобиля, принадлежащего его бабушке, без её разрешения и решил покатать четверых своих друзей.

Все участники данного инцидента были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.37, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В результате применения служебного оружия никто не пострадал.