15:29
На развязке КАД с Выборгское шоссе полностью перекроют два съезда
13:18
В Петербурге утвердили порядок выплат семьям с детьми на погашение ипотечных кредитов
12:55
Группа КняZz выступит на фестивале «Мир без наркотиков. Мы выбираем жизнь!»
12:06
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле
11:37
На улице Курчатова покупатель ударил ножом продавца магазина
08:44
Безымянному парку в Колпино присвоили наименование «Парк Поколений»
08:42
Петербургских школьников на осенних каникулах ждут 20 музеев, театральный и книжный фестивали, концерты и экскурсии
08:30
Выездное заседание комиссии по транспорту провели на туристическом катамаране
21:09
В ДТП на трассе «Нева» пострадали два человека
20:32
В Петербурге задержали похитителей зятя депутата Госдумы и футболиста «Зенита»
13:37
В Петербурге грузовик сбил 3-летнего ребенка на «беговеле»
13:27
В Ломоносове мужчина стрелял из «пневматики» на детской площадке
13:19
В Петергофе мужчина поджог покрышки в доме на Ботанической улице
12:49
На Думской улице пьяные подростки устроили драку
14:10
В Пушкине вводятся ограничения движения транспорта
14:07
На Софийской улице столкнулись две фуры и легковушка
14:01
Под Волосово грузовик насмерть сбил женщину-пешехода
13:57
В Петербурге задержали подозреваемого в разбое в сетевом магазине в Токсово
13:53
В Колпино поймали "дропа"из Сибири, подозреваемого в обмане пенсионерок
13:38
На проспекте Просвещения в вагоновожатого трамвая распылили «перцовку»
13:02
В Пушкине и Шушарах полицейские провели профилактический рейд по хостелам
12:51
Житель Сертолово задержан за поджог частного дома его бабушки
22:20
СКА разгромил «Сочи» в матче чемпионата КХЛ со счётом 8:1
16:20
В Ленобласти автобус столкнулся с грузовиком. Пострадали восемь человек, один из которых скончался
13:23
В Петербурге в четырех районах планируют ограничить движение транспорта
13:13
В Петербурге стартует Неделя борьбы с инсультом
12:43
Житель деревни Реполка задержан за незаконный оборот наркотиков
12:30
В Петербурге поймали задержали курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Планерной улицы
12:12
В центре Петербурга поймали 17-летнего "дропа", обманувшего пенсионерку с набережной Фонтанки
12:07
Во Фрунзенском районе задержан мужчина, обокравший квартиру знакомого
Все новости
В Ленобласти задержали 16-летнего нарушителя ПДД на бабушкином автомобиле

Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
В Тихвинском районе Ленобласти полицией задержан 16-летний нарушитель ПДД на бабушкиной «шестёрке»

В ходе проведения операции «Нетрезвый водитель» в Тихвинском районе Ленинградской области сотрудники ГАИ попытались остановить для проверки автомобиль ВАЗ-2106.

Однако водитель указанного транспортного средства проигнорировал законные требования сотрудников полиции и, увеличив скорость, предпринял попытку скрыться.

В процессе преследования водитель пренебрегал световыми и звуковыми сигналами, подаваемыми сотрудниками правоохранительных органов, создавая опасную ситуацию для других участников дорожного движения.

На 89-м километре автодороги Паша – Часовенское – Кайвакса инспекторы ДПС, руководствуясь положениями федерального закона «О полиции», произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем открыли огонь по колёсам автомобиля.

В результате предпринятых действий транспортное средство нарушителя было остановлено.

За рулём автомобиля находился 16-летний студент первого курса техникума, у которого отсутствовало водительское удостоверение.

Подросток признался, что взял ключи от автомобиля, принадлежащего его бабушке, без её разрешения и решил покатать четверых своих друзей.

Все участники данного инцидента были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы по ч. 1 ст. 12.7, ч. 1 ст. 12.37, ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ.

В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.

Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

В результате применения служебного оружия никто не пострадал.

