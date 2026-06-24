В Калининском районе поймали подозреваемого в грабеже из магазина

23 июня, в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники уголовного розыска Калининского района Петербурга задержали 20-летнего местного жителя, не имеющего официального трудоустройства и ранее привлекавшегося к уголовной ответственности. Он подозревается в совершении преступления, о котором 25 марта было заявлено в полицию. Представитель сетевого магазина, расположенного на Кондратьевском проспекте, сообщил о краже продукции и нападении на работника торговой точки.

Согласно установленным обстоятельствам, примерно в 17:00 неизвестный, находясь в торговом зале, похитил товар. При попытке его задержать, злоумышленник нанес телесные повреждения охраннику, после чего покинул место происшествия.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.