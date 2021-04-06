В Петербурге полицейские пресекли мошенничество с он-лайн продажей техники

Оперативники ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе комплекса оперативно-розыскных и технических мероприятий пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся мошенническими действиями при продаже бытовой и компьютерной техники через интернет. Интернет-сайты, созданные злоумышленниками, предлагали покупателям товары по цене, примерно, на 10 процентов ниже рыночной. Однако, обязательным условием было внесение полной или частичной предоплаты.

После того как покупатель переводил оговоренную сумму, продавец исчезал, переставая выходить на связь. Таким образом, злоумышленникам удалось заработать около 10 миллионов рублей. Чаще всего, жертвами становились жители других регионов страны, которые доверяли сайтам с названиями, созвучными крупным магазинам-дилерам.

По версии оперативников, организатором схемы стал 44-летний петербуржец. Именно он отвечал за создание сайтов и координацию их деятельности. Четверо остальных граждан, в возрасте от 33-х до 60 лет, среди которых и бывшая супруга организатора, отвечали за поиск так называемых «дропов», то есть подставных лиц, на банковские счета которых и поступала выручка интернет-магазинов.

По всем установленным фактам территориальными органами ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбуждены уголовные дела по статьям 159 УК РФ (мошенничество) и 159.3 (мошенничество с использованием электронных средств платежа).

Двое подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, ещё двум избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.

В квартирах фигурантов проведён обыск: изъято множество банковских карт, а также средства связи, на которых сохранена переписка с клиентами, изобличающая злоумышленников.

В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению иных эпизодов противоправной деятельности задержанных.