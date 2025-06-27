В Петербурге пресекли незаконную торговлю билетами на «Алые паруса»

В ходе мониторинга одной из популярных платформ социальных сетей сотрудники правоохранительных органов обнаружили группу, предлагавшую приобрести поддельные билеты на мероприятие «Алые паруса» по цене 15 000 рублей. Согласно предварительным данным расследования, злоумышленники приобретали у выпускников оригинальные приглашения, а также сканированные копии их удостоверений личности. Используя программное обеспечение для редактирования изображений, они заменяли фотографии владельцев билетов на снимки, предоставленные покупателями.

Для заключения сделки требовалось внести авансовый платеж в размере 5 000 рублей на банковский счет. Оставшаяся сумма должна была быть передана лично при получении билета.

В связи с выявленными нарушениями следственным отделом территориального управления полиции возбуждено уголовное дело по статье 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Оперативно-розыскные мероприятия позволили установить личности продавцов, которыми оказались два брата в возрасте 16 и 22 лет, проживающие в городе Сестрорецке. По имеющимся сведениям, они подготовили к продаже 10 фальсифицированных билетов, получив предоплату от 15 потенциальных покупателей.