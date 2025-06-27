На трассе «Кола» в ДТП погибли два человека

В Кировском районе Ленинградской области, на 44-м километре федеральной автодороги "Кола", 27 июня 2025 года около 00 часов 05 минут произошло дорожно-транспортное происшествие. 27-летний водитель автомобиля "Нива", осуществляя выезд с прилегающей территории, проигнорировал предписание дорожного знака, указывающего направление движения направо. В процессе пересечения проезжей части с целью осуществления разворота, произошло столкновение с автомобилем "Voyah Free", которым управляла 39-летняя женщина. Удар привел к тому, что оба транспортных средства оказались в кювете.

В результате данного инцидента водитель отечественного автомобиля "Нива" и его пассажирка, возраст которой оценивается в 40-45 лет, погибли на месте происшествия. Водитель "Voyah Free" и сорокалетний пассажир этого же автомобиля были доставлены в медицинское учреждение. Их состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для жизни нет.

В настоящее время компетентные органы рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту данного дорожно-транспортного происшествия.