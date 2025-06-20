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Питерец.ру » Происшествия » Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках

Вице-губернатора Ленобласти обнаружили мёртвым в своем доме в Юкках

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Опубликовал: Антон78
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В деревне Юкки Всеволожского района, был найден мертвым вице-губернатор Игорь Петров

В Ленинградской области, в загородном доме, расположенном в деревне Юкки Всеволожского района, был найден мертвым вице-губернатор Игорь Петров. На теле погибшего обнаружено огнестрельное ранение.

По информации источников, чиновник был найден без признаков жизни в четверг. На теле обнаружено огнестрельное ранение, при этом следов проникновения в дом не обнаружено. По предварительной версии, причиной ранения могла стать неосторожность при обращении с охотничьим ружьем во время его чистки.

Игорь Петров родился 9 декабря 1959 года в городе Сланцы. Его карьера началась в 1997 году с должности заместителя начальника управления Госсвязьнадзора по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. В 2001 году он возглавил ЗАО "Радиотелекоммуникационная компания" в качестве генерального директора. С 2005 по 2016 год он занимал пост главы муниципального образования, являлся депутатом и председателем Совета депутатов Юкковского сельского поселения, а также депутатом Всеволожского муниципального района. В период с октября 2016 года по декабрь 2017 года он занимал должность управляющего делами правительства области.

С декабря 2017 года по декабрь 2024 года Игорь Петров занимал пост вице-губернатора Ленинградской области – руководителя аппарата губернатора и правительства Ленинградской области. С 16 декабря 2024 года он был назначен вице-губернатором – представителем губернатора в Законодательном собрании Ленинградской области.

Все по теме: Ленобласть, Всеволожский район, обнаружение трупа
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