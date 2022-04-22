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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти обнаружили закопанным пропавшего пенсионера

В Ленобласти обнаружили закопанным пропавшего пенсионера

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5
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
PiXABAY
Пожилого мужчину нашли мертвым в Ломоносовском районе Ленинградской области. Он был завернут в одеяло и засыпан землей

Накануне ночью около 01 часа в лесу рядом с улицей Садоводческой в деревне Таменгонт, Ломоносовского района Ленинградской области сотруднкии полиции обнаружили тело 82-летнего жителя города Ломоносов. Труп пенсионера был завернут в одеяло и закопан. Рядом лежало окровавленное полено и простыня, а также лопата.

Поиски пропавшего пожилого мужчины начались после того как к полицейским 19 апреля обратилась его дочь. Она сообщила правоохранителям, что отец выехал из дома накануне вечером и перестал выходить на связь. Передвигался на своем автомобиле "Рено Логан" синего цвета. Автомобиль был найден 20 апреля. В 30 метрах от неё было обнаружено тело.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Источник: 47News
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район обнаружение трупа убийство пенсионеры
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