Полицейские Ленобласти задержали двоих студентов, работавших на мошенников

4 июня в правоохранительные органы Ломоносовского района Ленинградской области поступило заявление от 69-летней жительницы поселка Новоселье. Она сообщила о потере 2,8 миллионов рублей в результате телефонного разговора с неизвестным, убедившим ее в необходимости декларирования личных сбережений. Потерпевшая передала указанную сумму курьеру, прибывшему по ее адресу.

Следственным отделом полиции было инициировано уголовное делопроизводство по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, квалифицируемого как мошенничество в особо крупном размере.

В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Ломоносовского района Ленинградской области при участии бойцов Специального полка Главного управления Министерства внутренних дел России, были задержаны лица, предположительно выполнявшие роль посредников в мошеннической схеме.

Задержанными оказались двое студентов третьего курса одного из высших учебных заведений Санкт-Петербурга, в возрасте 21 и 22 лет. В отношении задержанных применена мера процессуального принуждения в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится проверка задержанных на предмет их возможной причастности к совершению аналогичных преступлений на территории региона.