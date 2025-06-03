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Питерец.ру » Происшествия » В пожаре на Обводном канале погибли два человека

В пожаре на Обводном канале погибли два человека

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Опубликовал: Антон78
Фото:
ГУ МЧС
В Петербурге два человека погибли в результате пожара в доходном доме Смирнова на Обводном канале

В результате пожара, произошедшего в доме Смирнова, расположенном на набережной Обводного канала, были найдены тела двух человек. Об этом 3 июня сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу. В ходе оперативных мероприятий спасатели эвакуировали из зоны задымления пятнадцать жильцов, включая одного несовершеннолетнего.

Согласно информации, опубликованной МЧС, сигнал о возгорании в доме номер 183 по набережной Обводного канала поступил в дежурную часть в 13 часов 26 минут. Благодаря слаженным действиям пожарных, распространение огня было остановлено, и открытое горение было полностью ликвидировано к 14 часам 12 минутам. В тушении пожара принимали участие двадцать семь специалистов личного состава, было задействовано семь единиц пожарной техники.

Установлено, что очаг возгорания находился в трехкомнатной квартире, где огнем было охвачено сорок пять квадратных метров площади. Кроме того, пламя распространилось на строительные леса, установленные на фасаде здания, общая площадь горения которых составила шестьдесят пять квадратных метров.

Следует отметить, что в момент возникновения пожара в здании осуществлялись ремонтные работы, проводимые Фондом капитального ремонта Санкт-Петербурга.

Все по теме: Адмиралтейский район, пожар, обнаружение трупа
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