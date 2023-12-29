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Питерец.ру » Происшествия » На пожаре в квартире на Васильевском острове погиб человек

На пожаре в квартире на Васильевском острове погиб человек

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110
Опубликовал: Anton78
0
Фото:
ГУ МЧС
После ночного квартирного пожара на Васильевском острове обнаружили погибшего человека

Сегодня ночью, 29 декабря 2023 года около 01 часа 10 минут в экстренные службы Василеостровского района Петербурга поступила информация о пожаре в квартире жилого дома на 15-й линии, дом 16.

Загорелась обстановка в шестикомнатной квартире. Огонь охватил площадь в 13 кв. метров. Проводилась эвакуация 7-ми жильцов.

Около 02 часов 05 минут возгорание было ликвидировано.

На месте проишествия обнаружили погибшего человека.

В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МЧС
Все по теме: Васильевский остров обнаружение трупа пожар
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