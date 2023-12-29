На пожаре в квартире на Васильевском острове погиб человек

Сегодня ночью, 29 декабря 2023 года около 01 часа 10 минут в экстренные службы Василеостровского района Петербурга поступила информация о пожаре в квартире жилого дома на 15-й линии, дом 16.

Загорелась обстановка в шестикомнатной квартире. Огонь охватил площадь в 13 кв. метров. Проводилась эвакуация 7-ми жильцов.

Около 02 часов 05 минут возгорание было ликвидировано.

На месте проишествия обнаружили погибшего человека.

В тушении пожара участвовали 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС.