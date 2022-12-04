На пожаре в Архангельской области росгвардейцы спасли семью с ребёнком

Сообщение о пожаре в частично расселённом доме в г.Няндома поступило сегодня около 6 часов утра. Выход дыма из окон второго этажа в ходе патрулирования заметили сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Прапорщик полиции Роман Мамонтов и старший сержант полиции Андрей Чапурин вызвали пожарных и эвакуировали из дома семью с маленьким ребёнком.

Через две минуты к месту прибыли пожарно-спасательные подразделения. Задействовано 6 единиц техники и 15 человек личного состава.

В 07:20 пожар локализован. К сожалению, в ходе тушения в квартире, в которой находился очаг пожара, был обнаружен погибший мужчина.

Пожар ликвидировали в 10:27. Огнём значительно повреждена кровля дома по всей площади, одна из квартир второго этажа уничтожена огнём, соседняя квартира закопчена по всей площади. Причины пожара устанавливаются.