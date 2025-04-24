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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге патрульные обезвредили неадеквата размахивавшего ножами на набережной Фонтанки

В Петербурге патрульные обезвредили неадеквата размахивавшего ножами на набережной Фонтанки

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Опубликовал: Антон78
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В Петербурге сотрудники патрульно-постовой службы полиции обезвредили размахивавшего ножами на набережной Фонтанки

Прошлой ночью в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в полицию поступил вызов о странном мужчине, разгуливающем с ножами по набережной Фонтанки.

По вызову сразу же приехали патрульные. Увидев их, хулиган стал вести себя еще хуже: махать ножами и орать угрозы в сторону полицейских.

Он не реагировал на просьбы угомониться и даже пытался напасть на сотрудников. Тогда один из патрульных, как положено по закону "О полиции", выстрелил в воздух, чтобы предупредить.

Хулиган попытался убежать, но его поймали. Оказалось, что это 38-летний местный житель, уже имевший проблемы с законом за нападение на полицейского и нанесение телесных повреждений.

Так как было очевидно, что он под кайфом, патрульные вызвали скорую, и его увезли в токсикологию городской больницы.

К счастью, никто не пострадал, когда применяли оружие.

Теперь делом о попытке нападения на полицейских будут заниматься следователи, чтобы решить, возбуждать ли уголовное дело.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Адмиралтейский район, видео
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