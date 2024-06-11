На улице Бадаева неадекват с отверткой кидался на прохожих

Сегодня, 11 июня 2024 года около 11 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 14 корпус 1 по улице Бадаева неадекватный местный житель сначала избил 73-летнюю пенсионерку, после чего с отверткой набросился на фельдшера «скорой помощи», прибывшей для оказания помощи избитой женщине.

По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения.

На требования прибывших полицейских прекратить противоправные действия неадекватный гражданин отреагировал крайне агрессивно и попытался с отверткой напасть и на полицейских.

В соответствии с ФЗ «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого агрессор был обезоружен и задержан.

Им оказался 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.

Задержанного доставили в медучеждение в сопровождении полиции. Угрозы для его жизни нет.