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Питерец.ру » Происшествия » На улице Бадаева неадекват с отверткой кидался на прохожих

На улице Бадаева неадекват с отверткой кидался на прохожих

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские применили табельное оружие для задержания вооруженного мужчины, напавшего на работника «скорой помощи»

Сегодня, 11 июня 2024 года около 11 часов 40 минут к полицейским Невского района Петербурга поступила информация о том, что во дворе дома 14 корпус 1 по улице Бадаева неадекватный местный житель сначала избил 73-летнюю пенсионерку, после чего с отверткой набросился на фельдшера «скорой помощи», прибывшей для оказания помощи избитой женщине.
По счастливой случайности удар отвертки угодил в мобильный телефон, находившийся в нагрудном кармане фельдшера, поэтому обошлось без ранения.
На требования прибывших полицейских прекратить противоправные действия неадекватный гражданин отреагировал крайне агрессивно и попытался с отверткой напасть и на полицейских.
В соответствии с ФЗ «О полиции» сотрудник патрульно-постовой службы полиции применил табельное оружие и ранил злоумышленника в ногу. После этого агрессор был обезоружен и задержан.
Им оказался 44-летний местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и незаконный оборот наркотиков.
Задержанного доставили в медучеждение в сопровождении полиции. Угрозы для его жизни нет.

Источник: ГУ МВД
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