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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти вооруженный мужчина на «БМВ» остановил автобус с пассажирами на трассе

В Ленобласти вооруженный мужчина на «БМВ» остановил автобус с пассажирами на трассе

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Опубликовал: Антон78
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Возбуждено уголовное дело после хулиганской выходки водителя «БМВ», остановившего автобус с пассажирами на трассе 

Поздним вечером 14 апреля, около 23 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от водителя пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки». Мужчина рассказал стражам порядка, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель автомашины «БМВ» перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося водителя иномарки.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть, Выборгский район ЛО
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