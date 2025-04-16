В Ленобласти вооруженный мужчина на «БМВ» остановил автобус с пассажирами на трассе

Поздним вечером 14 апреля, около 23 часов 20 минут к полицейским Выборгского района Ленинградской области поступило сообщение от водителя пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту «Зеленогорск – Озерки». Мужчина рассказал стражам порядка, что немногим ранее на 43-м километре Приморского шоссе водитель автомашины «БМВ» перегородил дорогу и, угрожая ружьем, заставил открыть дверь автобуса, после чего вывел свою 41-летнюю супругу из салона и вместе с ней скрылся с места происшествия.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Полицейскими приняты меры к розыску и задержанию скрывшегося водителя иномарки.