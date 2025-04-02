В Сертолово полуторагодовалый ребенок погиб после падения из окна третьего этажа

Накануне вечером, 1 апреля около 20 часов 15 минут к полицейским поступила информация о падении ребенка из окна дома 15 по улице Ларина в городе Сертолово.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, под окнами дома, обнаружили полуторогодовалого мальчика, гражданина одного из государств Средней Азии, выпавшего с третьего этажа указанного дома, который после проведения реанимационных действий сотрудниками скорой помощи скончался от полученных травм на месте происшествия.

Труп мальчика направили в морг для установления причины смерти.

Материалы передали в следственные органы для принятия процессуального решения.

Полицейскими проводится проверка.