В Кронштадте ищут стрелявших из «пневматики» по женщине

Сегодня ночью, 01 апреля около 01 часа 20 минут к полицейским поступило сообщение о том, что около полуночи за медицинской помощью самостоятельно обратилась 41-летняя жительница дома 3 по улице Станюковича в Кронштадте. Пострадавшую с травмами пальца правой руки и левой голени, в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Со слов пострадавшей, 31 марта около 22 часов 10 минут на лестничной площадке дома 3 по улице Станюковича в Кронштадте двое неизвестных стреляли в нее из пневматического пистолета.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются все необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленников.