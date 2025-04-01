ента новостей

12:48
Беглов сообщил о новых кадровых назначениях
12:40
Мошенники строят новые схемы вокруг благотворительности, предупредили в МВД
11:52
В Петербурге военные оркестры Росгвардии приняли участие в первой репетиции военного парада на Дворцовой площади
10:47
В Ленобласти «Митсубиси Паджеро» врезался в дерево и загорелся. Водитель погиб
10:43
Немка родила в 66 лет!
10:41
На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка
10:41
Город преображается: подготовка к 80-летию Великой Победы
10:27
В Колпино неадекватный мужчина бросался с ножом на прохожих
10:22
В Кронштадте ищут стрелявших из «пневматики» по женщине
09:33
Вырос спрос на специалистов по защите от кибератак в СПб
09:18
Музыкальный спектакль «Я Тебе Верю!»
09:09
Банкротство «Троя импорт»: возник долг перед эквадорской компанией
19:25
Мультимедийный концерт «Вивальди Live»
19:22
В Петербурге началась работа над созданием скульптуры в честь участников СВО
17:31
Волейбольная «Ленинградка» в трёх партиях победила калининградский «Локомотив» в третьем матче полуфинала Суперлиги, у Гарелик – 19 очков
17:16
«Мегафон» опроверг информацию об утечке данных
16:25
В Петербурге состоится первенство России по спортивной гимнастике
15:30
Лидер ультраправых Марин Ле Пен отстранена от участия в президентской гонке
15:04
Новая схема мошенников: замена счетчиков оборачивается кражей средств
14:40
Фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе. Восстановление Европы»
14:11
Выставка Андреа Беллузо «Icona Italiana»
14:06
На КАД между развязками с Мурманским шоссе и Октябрьской набережной перекроют одну полосу
11:03
Молодые исследователи и бизнесмены могут побороться за премию
10:56
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
10:03
Почему возникают пылевые бури, и как решить проблему?
09:45
На проспекте Космонавтов таксист-нелегал спровоцировал массовое ДТП
09:39
Rönesans продал свои активы в Петербурге
09:30
В Волхове мужчина выстрелил из ружья в соседскую собаку
09:20
В Ленинградском зоопарке рассказали о причинах отсутствия слонов и бегемотов
08:45
На КАД между развязками с Пискаревским проспектом и дорогой Петербург-Матокса перекроют одну полосу
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Происшествия » В Кронштадте ищут стрелявших из «пневматики» по женщине

В Кронштадте ищут стрелявших из «пневматики» по женщине

0
Опубликовал: Антон78
Фото:
Telegram
Полицейские проводят проверку по факту стрельбы из «пневматики» по женщине на улице Станюковича 

Сегодня ночью, 01 апреля около 01 часа 20 минут к полицейским поступило сообщение о том, что около полуночи за медицинской помощью самостоятельно обратилась 41-летняя жительница дома 3 по улице Станюковича в Кронштадте. Пострадавшую с травмами пальца правой руки и левой голени, в удовлетворительном состоянии, после оказания медицинской помощи отпустили на амбулаторное лечение.

Со слов пострадавшей, 31 марта около 22 часов 10 минут на лестничной площадке дома 3 по улице Станюковича в Кронштадте двое неизвестных стреляли в нее из пневматического пистолета.

По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Принимаются все необходимые меры по розыску и задержанию злоумышленников.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кронштадтский район, стрельба
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий
Войти через

Похожие публикации

24-09-2024, 11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
12-08-2024, 12:31
В Гатчине ищут стрелка по людям из пневматики
7-05-2023, 12:19
В Новое Девяткино пуля от пневматического пистолета попала в подростка на детской площадке
25-06-2023, 11:06
В Петербурге ищут подозреваемых в стрельбе в ходе дорожного конфликта
3-04-2024, 10:04
В Кронштадте на пожаре в кваритире погибла женщина
9-06-2022, 16:43
В Петербурге разыскивают подозреваемого, который стрелял в прохожего

Происшествия на дорогах

Сегодня, 10:47
В Ленобласти «Митсубиси Паджеро» врезался в дерево и загорелся. Водитель погиб
Сегодня, 10:41
На проспекте Ветеранов электросамокатчик сбил ребенка
Вчера, 10:56
В Приморском районе иномарка сбила 12-летнего мальчика
Вчера, 09:45
На проспекте Космонавтов таксист-нелегал спровоцировал массовое ДТП
Наверх