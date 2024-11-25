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Питерец.ру » Происшествия » На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка

На проспекте Народного Ополчения в ДТП пострадала 7-летняя девочка

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Опубликовал: Anton78
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Полицией проводится проверка по факту ДТП на проспекте Народного Ополчения 

Накануне днем, 24 ноября 2024 года около 13 часов 40 минут возле дома 141 по проспекту Народного Ополчения,  в Кировском районе Петербурга 63-летняя женщина, управляя автомашиной «Вольво ХС60», не предоставив преимущества в движении, совершила столкновение с двигавшимся во встречном направлении автомобилем «Шкода Фабиа», под управлением 38-летней дамы.

В результате дорожного происшествия 7-летнюю пассажирку автомобиля «Шкода» госпитализировали  в состоянии средней степени тяжести.

Водитель «Вольво» привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД в 2024 году 12 раз.

По факту ДТП сотрудниками ГАИ проводится проверка.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Кировский район, ДТП
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