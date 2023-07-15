В Ленобласти 17-летний водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии попали в больницу после ДТП

Вчера утром около 10 часов 35 минут на 108 км дороги «Зеленогорск – Приморск – Выборг», 17-летний юноша, управляя мопедом "Ирбис" без водительского удостоверения (не выдавалось), без мотошлема и экипировки, двигаясь со стороны Выборга в сторону поселка Ермилово потерял контроль над управлением мопедом, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении «Шевроле Лачетти», под управлением 72-летнего водителя.

В результате ДТП водитель и пассажир мопеда в тяжелом состоянии госпитализированы в медицинское учреждение.

Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

По факту ДТП проводится проверка.