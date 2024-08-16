Вчера, 15 августа 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 36-летний мужчина, который сообщил о том, что возле дома 29/20 по улице Академика Павлова неизвестный мужчина, проживающий в этом доме, сделал ему замечание по поводу припаркованного автомобиля, после чего выстрелил в его сторону из ружья.
Прибывшими на место происшествия полицейскими был задержан неработающий 55-летний местный житель.
Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В Красносельском районе конфликт на парковке закончился стрельбой
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Красносельского района Петербурга задержали подозреваемого в стрельбе по автомобилю
Вчера, 15 августа 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 36-летний мужчина, который сообщил о том, что возле дома 29/20 по улице Академика Павлова неизвестный мужчина, проживающий в этом доме, сделал ему замечание по поводу припаркованного автомобиля, после чего выстрелил в его сторону из ружья.
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