В Красносельском районе конфликт на парковке закончился стрельбой

Вчера, 15 августа 2024 года к полицейским Красносельского района Петербурга обратился 36-летний мужчина, который сообщил о том, что возле дома 29/20 по улице Академика Павлова неизвестный мужчина, проживающий в этом доме, сделал ему замечание по поводу припаркованного автомобиля, после чего выстрелил в его сторону из ружья.

Прибывшими на место происшествия полицейскими был задержан неработающий 55-летний местный житель.

Задержанного доставили в отдел полиции для разбирательства.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.