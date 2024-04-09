Накануне вечером, 8 апреля 2024 года около 20 часов 20 минут в деревне Лаголово, Ломоносовского района Ленинградской области 71-летний водитель «Дэу Матиз» совершил наезд на 7-летнего ребенка, который в сопровождении родителей ехал на велосипеде по дворовой территории.
В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Водитель «Матиза» ранее семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста
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Опубликовал: Anton78
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Полицейские проводят проверку по факту ДТП, в котором пострадал малолетний велосипедист
Накануне вечером, 8 апреля 2024 года около 20 часов 20 минут в деревне Лаголово, Ломоносовского района Ленинградской области 71-летний водитель «Дэу Матиз» совершил наезд на 7-летнего ребенка, который в сопровождении родителей ехал на велосипеде по дворовой территории.
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