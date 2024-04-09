В деревне Лаголово 71-летний водитель «Дэу Матиз» сбил 7-летнего велосипедиста

Накануне вечером, 8 апреля 2024 года около 20 часов 20 минут в деревне Лаголово, Ломоносовского района Ленинградской области 71-летний водитель «Дэу Матиз» совершил наезд на 7-летнего ребенка, который в сопровождении родителей ехал на велосипеде по дворовой территории.

В результате дорожно-транспортного происшествия мальчика с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Водитель «Матиза» ранее семь раз привлекался к административной ответственности за превышение скоростного режима.

По факту ДТП полицейские проводят проверку.