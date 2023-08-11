В Ленобласти задержали активных участников драки на Пугаревском карьере

Как сообщалось ранее, вечером 7 августа 2023 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о драке на Пугаревском карьере.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Для расследования были привлечены сотрудники Регионального УУР. Уже на следующий день был задержан первый участник конфликта, 25-летний житель Невского района.

Была восстановлена картина произошедшего, а также выявлены причины конфликта и его основные участники.

10 августа в доме 1 по Джанкойской улице во Всеволожске оперативниками были задержаны еще трое участников конфликта, родственники - уроженцы одного из среднеазиатских государств, 31, 32 и 34 лет.

Полицейские выяснили, что драка произошла на бытовой почве и стала продолжением застарелого конфликта между соотечественниками.