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Питерец.ру » Происшествия » В Ленобласти задержали активных участников драки на Пугаревском карьере

В Ленобласти задержали активных участников драки на Пугаревском карьере

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Опубликовал: Anton78
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Уголовный розыск задержал активных участников драки на Пугаревском карьере

Как сообщалось ранее, вечером 7 августа 2023 года к полицейским Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о драке на Пугаревском карьере.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).
Для расследования были привлечены сотрудники Регионального УУР. Уже на следующий день был задержан первый участник конфликта, 25-летний житель Невского района.
Была восстановлена картина произошедшего, а также выявлены причины конфликта и его основные участники.
10 августа в доме 1 по Джанкойской улице во Всеволожске оперативниками были задержаны еще трое участников конфликта, родственники - уроженцы одного из среднеазиатских государств, 31, 32 и 34 лет.
Полицейские выяснили, что драка произошла на бытовой почве и стала продолжением застарелого конфликта между соотечественниками.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Всеволожский район мигранты драка
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