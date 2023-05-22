В Петроградском районе конфлик у магазина закончился стрельбой из травматики

Вчера ранним утром около 04 часов 50 минут к полицейским Петроградского района Петербурга поступило сообщение о том, что возле дома 1/9 по улице Мира неизвестный с пистолетом в руках бросается на прохожих.

Оперативно прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что около круглосуточного магазина в ходе словесного конфликта трое неизвестных избили 44-летнего ранее судимого мужчину, который в ходе драки из наплечной сумки достал пистолет «ОСА» и произвел один выстрел в нападавших, однако те продолжили его избиение, после чего скрылись.

Из багажника, автомобиля БМВ Х5, принадлежащего пострадавшему, изъяты: пневматический пистолет «МР 654 К», ружье гладкоствольное «Baikal МР-155 12Х76», ружье гладкоствольное «Eskort 12X76», 69 патронов.

Стрелок был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Около 08 часов 15 минут к полицейским обратился 30-летний неработающий петербуржец с заявлением о том, что во время конфликта возле магазина неизвестный произвел в сторону его знакомого выстрел из предмета, похожего на пистолет.

Устанавливаются личности и местонахождение участников драки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.