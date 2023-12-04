В Ленобласти возле автозаправки произошла драка со стрельбой

Накануне поздним вечером, 3 декабря около 23 часов 35 минут к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение о серьезном инциденте, произошедшем у автозаправочной станции на улице 1-й Квартал в селе Русско-Высоцкое.

По информации, одному из участников драки был нанесен выстрел в глаз.

Полицейские быстро прибыли на место происшествия и выяснили, что конфликт возник в результате неприязненных отношений между 56-летним мужчиной из деревни Оржицы и его 23-летним сыном, которые оба находились в состоянии алкогольного опьянения. Они жестоко избивали 24-летнего жителя Воронежской области, и в ходе конфликта отец воспользовался своим газовым пистолетом, выстрелив в лицо своему оппоненту.

Все участники драки были задержаны полицией, и Воронежец был направлен на амбулаторное лечение после осмотра и оказания медицинской помощи. Отец и сын также обратились за медицинской помощью для фиксации полученных ими травм во время конфликта.

Аэрозольное устройство, использованное при инциденте, было изъято и направлено на исследование.

В настоящее время рассматривается возможность возбуждения уголовного дела в связи с произошедшим.