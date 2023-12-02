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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан курьер, угрожавший таксисту топором

В Петербурге задержан курьер, угрожавший таксисту топором

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские задержали курьера, угрожавшего топором таксисту

Вечером 30 ноября около 19 часов 30 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 34-летнего водителя такси о том, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту у него возник конфликт с мотоциклистом, курьером одного из маркетплэйсов.

В ходе конфликта курьер угрожал ему топором, после чего повредил автомобиль такси марки «КИА» и скрылся.
Вчера, 1 декабря в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 27 по Гражданскому проспекту был задержан предполагаемый второй участник конфликта. Им оказался 35-летний местный житель.
Установлено, что первоначально конфликт возник возле дома 1 по проспекту Медиков.
В ходе перепалки таксист распылил в лицо оппоненту содержимое газового баллончика и уехал. Однако, курьер догнал своего обидчика на Вознесенском проспекте, и с помощью топора взял реванш.
Курьера доставили в отдел полиции.
Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям обоих.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
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