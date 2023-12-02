В Петербурге задержан курьер, угрожавший таксисту топором

Вечером 30 ноября около 19 часов 30 минут к полицейским Адмиралтейского района Петербурга поступило сообщение от 34-летнего водителя такси о том, что около дома 41 по Вознесенскому проспекту у него возник конфликт с мотоциклистом, курьером одного из маркетплэйсов.

В ходе конфликта курьер угрожал ему топором, после чего повредил автомобиль такси марки «КИА» и скрылся.

Вчера, 1 декабря в ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска возле дома 27 по Гражданскому проспекту был задержан предполагаемый второй участник конфликта. Им оказался 35-летний местный житель.

Установлено, что первоначально конфликт возник возле дома 1 по проспекту Медиков.

В ходе перепалки таксист распылил в лицо оппоненту содержимое газового баллончика и уехал. Однако, курьер догнал своего обидчика на Вознесенском проспекте, и с помощью топора взял реванш.

Курьера доставили в отдел полиции.

Проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям обоих.