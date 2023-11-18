В Красносельском районе лжесантехник обокрал пенсионерку

10 ноября к полицейским Красносельского района Петербурга поступило сообщение от 85-летней женщины, которая проживает в доме 42 по улице Пограничника Гарькавого. Пенсионерка рассказала стражам порядка о том, что 08.11.2023 в период с 11:00 до 15:00 к ней пришел неизвестный мужчина, который представился сантехником, и после ухода которого женщина обнаружила отсутствие хранившихся в квартире 230 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Вчера днем около 13 часов 15 минут возле дома 4 по улице Тамбасова полицейские по подозрению в совершении указанного преступления задержали 20-летнего ранее судимого жителя Иркутской области.

Злоумышленника поместили в изолятор на основании статьи 91 УПК РФ.