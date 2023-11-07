Во Фрунзенском районе пенсионер перевел мошенникам более 3,9 млн рублей

Накануне днем около 15 часов 00 минут к полицейским Фрунзенского района Петербурга обратился 71-летний мужчина, проживающий в доме 6 по Стрельбищенской улице. Пенсионер сообщил правоохранителям, что 20 октября ему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся менеджером по продаже акций, и убедил перевести денежные средства на различные счета, под предлогом получения прибыли.

Таким образом, пожилой инвестор перевел аферистам 3 933 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Полицией приняты меры к розыску лиц, причастных к совершению преступления.