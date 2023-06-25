В Петербурге задержали мигранта карманника

Накануне ранним утром около 04 часов 20 минут возле дома 25 по улице Садовая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка выявлен и задержан 33-летний неработающий гражданин сопредельного государства. Задержанного подозревают в том, что около 04 часов 10 минут возле дома 25 по Садовой стащил кошелек из кармана куртки 53-летнего мужчины.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.