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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мигранта карманника

В Петербурге задержали мигранта карманника

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Опубликовал: Anton78
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Полицейские Главка задержали подозреваемого в карманной краже на Садовой

Накануне ранним утром около 04 часов 20 минут возле дома 25 по улице Садовая в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска Главка выявлен и задержан 33-летний неработающий гражданин сопредельного государства. Задержанного подозревают в том, что около 04 часов 10 минут возле дома 25 по Садовой стащил кошелек из кармана куртки 53-летнего мужчины.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Центральный район кража карманники мигранты
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