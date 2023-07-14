В Петербурге задержали злоумышленника спалившего в деревне Лопухинка частный дом вместе с хозяином

4 июля 2023 года к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении после пожара в частном доме, расположенном в деревне Лопухинка, трупа 61-летнего хозяина дома.

12 июля следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

13 июля 2023 года около 09 часов 00 минут возле дома 24 по 5-ой Советской улице в Петербурге сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 62-летний петербуржец.

Полициейскими установлено, что в ночь с 3 на 4 июля после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры задержанный умышленно поджог дом с находящимся в нем хозяином.

Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.