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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали злоумышленника спалившего в деревне Лопухинка частный дом вместе с хозяином

В Петербурге задержали злоумышленника спалившего в деревне Лопухинка частный дом вместе с хозяином

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Опубликовал: Anton78
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Сотрудники полиции Ломоносовского района задержали подозреваемого в поджоге частного дома с находившемся в нем хозяином

4 июля 2023 года к полицейским Ломоносовского района Ленинградской области поступило сообщение об обнаружении после пожара в частном доме, расположенном в деревне Лопухинка, трупа 61-летнего хозяина дома.
12 июля следственными органами было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).
13 июля 2023 года около 09 часов 00 минут возле дома 24 по 5-ой Советской улице в Петербурге сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении указанного преступления задержан 62-летний петербуржец.
Полициейскими установлено, что в ночь с 3 на 4 июля после совместного распития спиртных напитков, в ходе внезапно возникшей ссоры задержанный умышленно поджог дом с находящимся в нем хозяином.
Подозреваемого задержали на основании статьи 91 УПК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Ленобласть Ломоносовский район поджог пожар убийство
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