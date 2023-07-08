В Петербурге задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку

Накануне вечером около 17 часов 10 минут полицейским Василеостровского района обратилась 55-летняя петербурженка с заявлением о том, что в подвале дома по улице Кораблестроителей в период с 10.40 до 11.20 неизвестный, насильно удерживая ее несовершеннолетнюю дочь, 2010 года рождения, совершил в отношении нее противоправные действия и похитил мобильный телефон «Xiomi».

В тот же день в 17.20 в результате оперативно - розыскных мероприятий по горячим следам у дома 29 по улице Одоевского был задержан 37-летний подозреваемый в совершении этого преступления без определенного места жительства и занятий. Из своих 37 лет 20 он провел в местах лишения свободы, отбывая наказания по обвинениям в грабежах, кражах и разбойных нападениях, и в очередной раз вышел на свободу в июле 2022 года.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УК РФ.