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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку

В Петербурге задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку

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Опубликовал: Anton78
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Полицейскими Василеостровского района задержан БОМЖ, напавший на несовершеннолетнюю девочку

Накануне вечером около 17 часов 10 минут полицейским Василеостровского района обратилась 55-летняя петербурженка   с заявлением о том, что в подвале  дома по улице Кораблестроителей в период с 10.40 до 11.20 неизвестный, насильно удерживая ее несовершеннолетнюю дочь, 2010 года рождения, совершил в отношении нее противоправные действия и похитил мобильный телефон «Xiomi».

В тот же день в 17.20 в результате оперативно - розыскных мероприятий по горячим следам у дома 29 по улице Одоевского был задержан 37-летний подозреваемый в совершении этого преступления без определенного места жительства и занятий. Из своих 37 лет 20 он провел в местах лишения свободы, отбывая наказания  по обвинениям в грабежах, кражах и разбойных нападениях, и в очередной раз вышел на свободу  в июле 2022 года.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы) и части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).

Злоумышленника задержали в порядке статьи 91 УК РФ.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ГУ МВД
Все по теме: Васильевский остров грабеж
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